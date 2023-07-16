柔道亞洲盃港隊首日掃兩銅　周日乘勢追擊

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」周六（15日）於馬鞍山體育館展開，首日率先進行青少年（17歲以下）項目，最終香港成功奪得兩面銅牌。乘着主場氣勢，青年組（20歲以下）選手將於周日（16日）登場，且看一班師兄師姐能否延續氣勢，為香港奪得更多獎牌，而曾兩奪奧運柔道金牌的中國傳奇選手冼東妹都會到場，為選手打氣。（oncc 下午3時30分直播）

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香港青少年柔道代表隊在首日賽事奪得兩面銅牌，不過代表隊教練張焯傑強調港將有力取得更多獎牌，並期望周日出擊的青年隊寄望甚殷，認為他們能夠得到2至3面獎牌。當中青年隊不少成員實力不容忽視，包括被視為「獎牌希望」，去年在「大洋洲柔道公開賽」少年組女子48公斤以下級別奪金的鄧雪瑤，以及今年3月於「香港國際柔道錦標賽2023」男子60公斤以下級別得到銀牌的王嘉祺，兩人周日分別出戰女子48公斤以下及男子60公斤以下級別。

至於首日為港隊在青少年組各奪1面銅牌的吳栢軒及劉蕙芯，都會挑戰青年組，他們分別參與男子73公斤以下及女子48公斤以下級別賽。

【青年隊參賽名單】

鄧雪瑤 女子48公斤以下級別

何樂怡 女子48公斤以下級別

劉允兒 女子48公斤以下級別

黃心言 女子48公斤以下級別

陳諾琳 女子48公斤以下級別

劉蕙芯 女子48公斤以下級別

林毓譽 男子60公斤以下級別

王嘉祺 男子60公斤以下級別

林澤軒 男子66公斤以下級別

楊永逸 男子66公斤以下級別

張尹瑄 男子66公斤以下級別

吳汶豪 男子73公斤以下級別

周政鵬 男子73公斤以下級別

吳栢軒 男子73公斤以下級別

黎嘉恒 男子81公斤以下級別

蔡家浚 男子90公斤以下級別

【亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽賽事資料（青年組賽事）】

日期：7月16日

地點：馬鞍山體育館（免費入場）

參賽隊伍：澳洲、馬來西亞、南韓、美國、

蒙古、新西蘭、沙特阿拉伯、泰國、烏克蘭、澳門、香港、菲律賓、中華台北、印度