曼聯主力歸隊　扑槌簽兩大門神解除危機

曼聯季前備戰如火如荼，上周熱身賽半力輕取列斯聯後，拉舒福特、般奴費南迪斯等全部主力周六(15日)亦歸隊復操。轉會權威Fabrizio Romano爆料，曼聯將喺日內連簽2大門神，4,700萬鎊(約4.8億港元)收購奧拿拿已經傾掂，球員已動身赴英簽約，日本門將鈴木彩艷談判亦已展開，成事機會極高，曼聯龍門危機得以解除。

曼聯完成挪威集訓後，一眾因為踢國際賽獲准延期歸隊嘅球星，周六都返去卡寧頓訓練基地報道，拉舒福特、般奴費南迪斯、卡斯米路、哈利馬古尼、基斯甸艾歷臣等球星叉足電歸隊，回歸第1日只係做健身練習，預計周三(19日)友賽里昂有機會落場，之後就會正式展開美國集訓之旅，並同阿仙奴、皇家馬德里、多蒙特交鋒。

自迪基亞約滿離隊後，曼聯出現龍門危機，甸恩軒達臣被領隊坦哈格打入冷宮等轉會，上仗對列斯聯要用37歲湯希頓把關，不過危機有望喺美國之旅前解決，Fabrizio Romano透露曼聯已同國際米蘭達成協議，將以4,700萬鎊收購喀麥隆門將奧拿拿，呢位27歲鋼門預計周一(17日)會喺曼徹斯特做體測同簽約，曼聯希望喺出發美國前完成交易。

除咗奧拿拿之外，曼聯仲希望簽多一個替補門將，Fabrizio Romano證實佢哋已經同日本國腳鈴木彩艷接洽，雖然仍未向佢所屬球會浦和紅鑽開價，日本媒體指曼聯如果落實收購意向，浦和紅鑽亦唔會阻攔。消息指曼聯有3個後備門將目標人選，不過以20歲嘅鈴木彩艷最得領隊坦哈格歡心。