【官宣】美斯正式簽約　碧咸：兌現10年承諾

美斯1個半月前宣布將會加盟國際邁亞密，呢間美職球會周日(16日)官方宣布，美斯「正式」簽2年半合約加盟，一如所料將會着上10號波衫。班主碧咸興奮表示，美斯嘅加盟令佢10年前嘅承諾得以兌現。

美斯周一(17日)喺國際邁亞密亮相前，正式同國際邁亞密簽約至2025年，年薪約6,000萬美元(約4.68億港元)。美斯喺聲明入面表示：「好興奮可以喺美國同邁亞密展開生涯新一頁，呢個機會千載難逢，我哋會一齊做好呢個計劃。」

國際邁亞密班主碧咸就話：「10年前，我開始籌備建立國際邁亞密，當時我話要將世界最偉大球員帶嚟呢個美麗城市，今日呢個夢想終於成真，得到美斯呢種級數球員加盟，令我覺得無比光榮，好歡迎美斯一家加入邁亞密大家庭。」

根據國際邁亞密嘅安排，美斯周一會喺加盟發布會正式亮相，周二(18日)舉行記者會，周三(19日)首次參加操練，最快會喺周六(22日)美聯盃對藍十字一仗首度上陣。