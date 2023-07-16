又回到最初的起點 艾朗藍斯重投母會

「死神」艾朗藍斯終於有着落，相隔15年之後，以自由身重投母會卡迪夫城，同呢支英冠球隊簽約2年，32歲嘅艾朗藍斯仍然雄心壯志，豪言要協助卡迪夫城重返英超。

艾朗藍斯喺2007年4月首次為卡迪夫城披甲，當時只有16歲零123日，成為球隊史上最年輕上陣球員，呢個紀錄至今無人能破，迅速吸引各大豪門注意，2008年夏天被阿仙奴收購。佢效力兵工廠長達11年，協助球隊捧過3次英足盃冠軍，艾朗藍斯以往入波之後，往往就有名人逝世，因而有「死神」之稱。

艾朗藍斯4年前以自由身轉投祖雲達斯，獲得40萬鎊(約409萬港元)周薪，但表現不似預期，曾經被外借去格拉斯哥流浪，上年夏天轉投法甲球隊尼斯，但僅1季就被解約，依家重返卡迪夫城，將會着10號球衣，擔任中場指揮官。

艾朗藍斯話：「好開心可以重返卡迪夫城，覺得以往錯過好多事情，虧欠球隊同球迷好多，卡迪夫城近年來經歷高低起伏，我現時目標就係協助球隊重返英超。」卡迪夫城上季僅勉強護級成功，艾朗藍斯想達成升上英超嘅目標，似乎比較大諗頭。