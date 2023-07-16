莫耶斯有「說明書」　韋斯咸想借馬古尼

韋斯咸以1.05億鎊(約10.7億港元)將中場迪格蘭賴斯出售畀阿仙奴之後，手上有大把資金增兵，英國《每日郵報》指呢支倫敦球隊即將向曼聯借用中堅哈利馬古尼，領隊莫耶斯有信心重演昔日借用連格「點石成金」嘅好戲，幫助馬古尼大翻身。

據悉莫耶斯視哈利馬古尼為增兵首選，計劃以先借後買方式簽入呢位30歲英格蘭國腳，馬古尼亦明白離開曼聯係自己最好選擇。韋斯咸2021年1月曾經向曼聯借用中場連格，佢表現大勇，如果哈利馬古尼去跟莫耶斯搵食，或者真係可以起死回生。

問題係馬古尼轉投「錘仔幫」，將面臨減薪，呢位中堅現時周薪近20萬鎊(約205萬港元)，遠超韋斯咸可負擔範圍。

曼聯亦希望盡快出售哈利馬古尼，雖然盛傳會方將佢標價為5,000萬鎊(約5.1億港元)，但根據《曼徹斯特晚報》爆料，紅魔鬼願意減價至3,000萬鎊(約3.07億港元)。哈利馬古尼已於周六(15日)歸隊，主帥坦哈格將會同佢詳細討論去留問題，盛傳坦哈格準備褫奪馬古尼嘅隊長臂章，改由般奴費南迪斯擔任新隊長。