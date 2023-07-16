柔道青年亞洲盃煞科日　2港將銅牌戰飲恨

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」周日（16日）上演青年組（20歲以下）賽事，港隊雖然有王嘉祺和劉允兒打入銅牌戰，可惜兩人同告落敗，無法再為香港取得進帳，最終港隊總共以兩面銅牌完成比賽。

賽事一連兩日在馬鞍山體育館舉行，第2日約有150位選手參賽，不少港將悉數出戰，結果上午賽事完結後，港隊的王嘉祺和劉允兒，分別打入男子60公斤以下級別，及女子48公斤以下級別銅牌戰。其中「嘉祺」與澳洲對手交鋒，初段嘗試搶攻但無法得分，對方隨後也佔據上風，不過「嘉祺」成功把戰局拖至「黃金加時」，可惜形勢未有太大變化，「嘉祺」最後力戰而敗，加上較早時候登場的劉允兒，同樣在銅牌戰「黃金加時」鎩羽而歸，因此港隊是日沒有獎牌進帳，總計以兩面銅牌完成今站比賽。

王嘉祺賽後難掩失落，表示由於過分緊張導致失準，而且比賽後段體力下降，招致落敗：「賽前因為太緊張，弄到動作變得生硬，而且初段只顧搶攻，以致後來氣力不繼，到加時賽更完全失去節奏，打不出應有水準。」「嘉祺」反覆強調是役「輸心急」，形容對手較自己冷靜，盼望往後能作改善，踏上頒獎台：「以後比賽時要多思考，不能只想如何進攻，經此役後我會勤加練習，有望下次能奪得獎牌。」

港隊之後會派林毓藝、楊永逸、吳栢軒及劉蕙芯共3男1女，參與東亞青年運動會（前身東亞運動會），當中後兩者日前在「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」青少年組賽事，各取1面銅牌，身兼代表團團長的中國香港柔道總會主席黃寶基指，港將屆時會面對相近對手，奪得獎牌與否要視乎抽籤運及臨場發揮：「例如中華台北和蒙古，很大機會派出類似的班底出戰，坦白講必然對港隊有所期望，但始終取決於臨場發揮及抽籤形勢。」代表隊教練張焯傑則認為，兩場銅牌戰都戰至「黃金加時」才告負實在欠運，並稱周一（17日）起會一連三日，與其他國家舉行訓練營，備戰往後的賽事。