盧卡古突然「變節」私會祖雲達斯之後，令國際米蘭管理層震怒，決定取消向車路士買斷呢位30歲比利時國腳，並計劃收購阿仙奴嘅22歲射手巴洛根取代佢。

國米原本已經同車路士傾掂數，將以3,500萬歐元(約3.07億港元)固定轉會費及500萬歐元(約4,400萬港元)浮動轉會費買斷盧卡古，但會方卻一直聯絡唔到呢位前鋒，並傳出佢已經同祖雲達斯傾緊加盟事宜。

消息曝光之後，《天空體育》指盧卡古曾經致電國米總監奧斯里奧，對方非常不滿盧卡古出爾反爾，通話僅30秒就收線，表明唔會簽佢。

至於盧卡古能否加盟祖雲達斯，其實存在變數，因為祖記聲稱必須出售前鋒杜辛華荷域之後，先至有錢向車路士收購盧卡古。據悉巴黎聖日耳門計劃簽入杜辛華荷域，但一日未成事，盧卡古都有可能轉會「撻Q」，車路士日前要求佢周一(17日)歸隊操練。

國際米蘭臨時放棄簽盧卡古後，開始物色新前鋒，目標包括巴洛根，呢位早前「轉會」改為表美國國家隊嘅前鋒，上季被阿仙奴外借去法甲球隊蘭斯，表現一鳴驚人，踢37場聯賽入21球，已經吸引多間大球會注意，兵工廠亦有意出售佢，彌補收購夏維斯、祖利安添巴、迪格蘭賴斯嘅支出，阿仙奴將巴洛根標價為5,000萬鎊(約5.1億港元)。