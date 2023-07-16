美洲金盃決賽！墨西哥巴拿馬「細」均力敵

美洲金盃上演決賽，由墨西哥大戰巴拿馬。今仗終極之戰喺中立場美國加州舉行。曾經8次奪冠嘅墨西哥牌面上秤先，但巴拿馬防守穩固，4強淘汰上屆冠軍美國，韌力十足，加上決賽一戰定生死，雙方肯定額外謹慎；翻查兩隊近3次對賽，總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（無綫myTV SUPER周一早上7時30分直播）

墨西哥同美國一向喺美洲金盃稱王稱霸，其中墨西哥已連續3屆打入決賽，但今屆對手並唔係冤家美國，奪冠機會肯定增加。不過，亦正因為備受外界睇好，球員心理壓力難免較大，相信今仗唔會太冒進，以免遭對手偷襲而冇仇報。睇番墨西哥喺過去兩屆決賽，分別小勝美國1比0，以及上屆踢到加時0比1不敵美國，證明佢哋踢決賽發揮的確非常保守。

至於從未捧過美洲金盃嘅巴拿馬，繼2005及2013年之後，第3次殺入決賽，之前兩次都係僅負美國。巴拿馬上仗4強遇上美國，憑穩健防守，令對方喺法定時間90分鐘入唔到波，更於加時先開紀錄。雖然之後被美國扳平，但仍憑互射12碼勝出，可見巴拿馬面對傳統中北美洲勁旅毫無懼色，為今仗爭標打下一支強心針，有力同墨西哥周旋到底，預料會出現拉鋸局面，最好揀入球細。