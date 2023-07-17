馬古尼自爆被褫奪隊長　發聲明稱「極度失望」

曼聯全軍展開集訓即爆出「隊長風波」！星期六(15日)正式歸隊嘅哈利馬古尼，返曼聯後即被領隊坦哈格通知佢嘅隊長職務已被褫奪，呢位英格蘭國腳周日(16日)喺社交網發出長文證實，表明對呢個決定「極度失望」。據報哈利馬古尼依家非常憤怒，將考慮如坦哈格所願離開曼聯，傳聞車路士有意接收。

30歲嘅哈利馬古尼喺2019年夏天加盟曼聯，半年之後即接替艾舒利楊格成為隊長，不過隨住坦哈格上任，哈利馬古尼已經唔喺球隊組軍計劃內，坦哈格上月亦曾催促佢盡快為去留作出決定。哈利馬古尼周六結束度假歸隊後，第一個接到嘅消息就係被褫奪隊長職務。

哈利馬古尼喺twitter發聲明：「今日同領隊傾過，佢通知我佢決定更換隊長，佢有解釋咁做嘅原因，雖然我覺得極度失望，但只要我每次着起曼聯波衫都會傾盡全力。多謝球迷喺我做隊長期間嘅無限支持，由我3年半前接受呢個任務開始，以隊長身份帶領曼聯出賽係我足球生涯最大光榮...我會永遠感激蘇斯克查決定畀我做隊長，我亦會祝福同支持下一任隊長取得成功。」

哈利馬古尼對呢個決定「憤怒、震驚同傷心」，佢嘅聲明中亦冇提到「坦哈格」，只係用「領隊」嚟交代，反而提及感激前領隊蘇斯克查就直接開名。報道指哈利馬古尼一直屬意留喺曼聯爭正選，尤其新一季要應付歐聯會有唔少機會，但今次「隊長風波」可能會令佢重新考慮，而曼聯下任隊長據報將會係般奴費南迪斯。

英國《太陽報》報道，除韋斯咸準備提出借用哈利馬古尼外，車路士領隊普捷天奴亦有意收購呢位中堅，消息指曼聯原本叫價5,000萬鎊(約5.1億港元)，但依家願意減價至3,000萬鎊(約3億港元)成交，而哈利馬古尼目前同曼聯剩低嘅2年合約，周薪為20萬鎊(約204萬港元)。