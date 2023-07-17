艾卡華斯破「Big4」20年壟斯　拿度送上祝賀

西班牙小天王艾卡華斯周日粉碎了塞爾維亞球王祖高域的溫網8冠好夢，並且成功保住世界「一哥」之位，「泥地王」拿度及上屆溫網亞軍的「壞孩子」基治奧斯隨即祝賀這位20歲的新溫網盟主。

艾卡華斯在男單決賽以總盤數3比2力挫比他年長12歲的祖高域，繼去年美網之後，贏得生涯第二個大滿貫錦標，成為自2003年之後，首位在溫網奪冠的非「Big4」球手，過去20年的溫網男單冠軍，都被費達拿、祖高域、拿度及梅萊包攬，他賽後強調祖高域與拿度都是他從孩童年代時的學習對象。

曾贏得兩屆溫網冠軍的拿度，在Twitter以西班牙語向網壇新王艾卡華斯送上祝賀，「恭喜你，卡洛斯。你今天帶給我們巨大的歡樂，我相信我們的西班牙網球先驅桑坦拿（Manuel Santana），無論身在何處，也都會歡呼雀躍，就如你今天加入了溫布頓的行列。給你一個強力的擁抱，好好享受此刻，冠軍！」

至於去年在溫網決賽不敵祖高域的澳洲名將基治奧斯，也在社交平台上讚揚艾卡華斯及祖高域在決賽的精彩演出，「很久沒有看過這麽長時間的網球比賽，多謝祖高域及艾卡華斯令我們看到這不可思議的比賽，恭喜兩位！」