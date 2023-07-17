【有片】碧咸做主持激動介紹　美斯神聖登場

千呼萬喚！阿根廷「球王」美斯周一(17日)朝早喺國際邁亞密隆重登場，呢次盛大發布會一度被雷雨阻礙，令美斯亮相時間推遲，不過最終都喺班主碧咸親自介紹下出場，美斯帶埋老婆同3個細路一齊亮相，正式展開球王嘅美國之旅。

碧咸介紹美斯出場嗰陣話：「好多謝大家一齊嚟慶祝呢個神奇時刻，呢一刻會被全世界注視，一個真正偉大球員加入我哋家庭，原熟我依家有啲情緒激動，因為我嘅夢想成真，歡迎美斯加盟國際邁亞密！」由於當時仍然落住雨，另一班主馬斯更講笑話：「我哋用『聖水』歡迎美斯出場！」

拎住國際邁亞密件粉紅10號波衫嘅美斯表示：「多謝大家！首先我好多謝大家嘅熱情，好開心喺度同大家一齊，多謝碧咸同馬斯嘅悉心安排，我已經急不及待要練波同比賽。我渴望勝利，我想幫助球隊成長，好開我同家人揀咗呢個城市，我好肯定我哋會有一段美好時光。」

今次美斯亮相典禮非常盛大，有歌星表演亦有史提芬居里、布雷迪等美國體壇巨星拍片歡迎，美斯嘅阿根廷好兄弟阿古路亦係座上客。國際邁亞密今次除咗介紹美斯之外，另一巴塞隆拿名將布斯基斯亦喺典禮中首度亮相。