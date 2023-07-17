謝淑薇夥拍捷克老將女雙奪標　收穫個人第6貫

中華台北名將謝淑薇夥拍捷克的史翠高娃（Barbora Strycova）果然再擦出新火花，周日在溫網中央場壓軸上演的女雙決賽，以直落兩盤7比5、6比4重挫3號種子的比利時組合梅達絲(Elise Mertens)及亨達(Storm Hunter)奪冠，這也是謝淑薇繼上月捧走法網後，在兩大滿貫連續奪標，贏得個人的第6座大滿貫雙打錦標。

37歲的謝淑薇曾於2013年、2019年及2021年贏過溫網女雙冠軍，這也是她延續在單數年奪冠的「傳統」，也完成了難度極高的Channel Slam，因為每年紅土賽季轉到草地的時間很短，加上兩種場地速度完全不同，對球員是極大挑戰。

今年復出的謝淑薇與史翠高娃是繼2019年合作後再次聯手奪冠，二人相當興奮，特別是2021年澳網後因懷孕暫別賽場的史翠高娃，這是她產後復出的首個賽季，也是生涯最後一季，她在頒獎禮上坦言:「我不能再要求有更完美的結果，謝謝我的拍檔淑薇總是這麼厲害，在我生涯中最後一場溫布頓有這好成績，感謝到場的家人及觀眾為我們打氣。」她愈講愈激動，「跟4年前不同的是我現在有個寶貝兒子，我跟淑薇都是今季回歸球場，再贏得一個冠軍，對我很大意義。」

至於謝淑薇今年４月底重返WTA賽場，復出後在法網參戰，即與中國的王欣瑜贏得女雙冠軍。捧走生涯第６「貫」的她還寫下溫網18連勝的紀綠，她稱:「我喜歡在球場上自由自在，並盡力制定適合我的計劃，也確實展現很好的成效。」