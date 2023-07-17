香港女籃青年軍 U16亞洲賽取得殿軍

香港U16女子籃球代表隊於約旦舉行的亞洲U16青年女子籃球錦標賽4強賽中硬碰伊朗，儘管半場港隊領先28比26，但港隊最終仍以58比64惜敗，其後在周日(16日)的季軍戰火拚馬來西亞，雙方爭持激烈，港隊尾段被反超並以46比52僅負，以第4名完成賽事。

賽事分為甲組及乙組兩級，身處乙組的港隊與另外7隊比拚，爭奪一個升級資格。由康穎霖、張家媛、戴欣婷、甘梓澄、盧嘉嵐、蕭珮琪、鄭思睿、鍾雅晴、陳盈、顏郴瑜 、馮卓伶及麥允祈組成的港隊，日前於分組賽表現出色，先後擊敗東道主約旦及大炒馬爾代夫，以小組次名晉級。來到4強，甫開賽港隊旋即入局，甘梓澄兩度上籃得手領先4比0，憑高妹戴欣婷於籃底搶板優勢，製造二次進攻，港隊首節領先16比13；次節一度拉開9分，半場以28比26稍為佔優。

第3節戰情逆轉，伊朗加強防守，壓力下港隊偶有失誤被奪球權，加上進攻失靈而被對手反超。至末節伊朗續以死纏爛打瓦解港隊攻勢，伊朗全場造出12次偷波，港隊錄得20個失誤，此消彼長下被伊朗拉開，最終以6分之差憾負。盧嘉嵐攻入全隊最高的17分，甘梓澄及戴欣婷分別同樣錄得12分進帳，而麥允祈更拉下19個籃板，取得9分。

至周日的季軍戰，港隊與實力相若的馬來西亞鬥得難分難解，第4節中段本來港隊有44比36的領先優勢，不過忽然崩盤被對手連追12分，形勢大逆轉，最終無法挽回局勢，以46比52落敗，取得第4名。