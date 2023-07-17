中國女排世聯賽飲恨屈居亞席　創最佳成績

在美國上演的世界女排聯賽總決賽，中國女排在冠軍爭奪戰與土耳其激戰4局後，以22比25、25比22、19比25及16比25落敗，屈居亞席，但創下她們在這項賽事上的最佳成績。

處於新老交替的中國女排，從教練組到球員都與土耳其一樣處於變化，而土耳其今年更換了教頭，由去年率領塞爾維亞奪得世錦賽冠軍的桑塔雷利接過教鞭，果然讓球隊煥然一新。中國女排在決賽一戰，開局與土耳其打得激烈，曾一度反超前15比13，但很快被土耳其打出一波4比0的攻勢，最後先失首局；然而，第二局面對對手的高攔網，中國隊調整進攻，並以快攻搶回一局；不過，土耳其採取強攻搶勢，令中國隊出現各種失誤，最終再失兩局，以總比數1比3落敗，無緣奪冠。

今仗李盈瑩為中國取得20分，袁心玥得11分，反觀土耳其的主攻Melissa Vargas攻下全場最高的26分，這位23歲新星表示:「感覺就像發夢一樣，實在難以置信。」中國隊今屆以8勝4負的戰績，以分站第5名入圍總決賽，８強先淘汰勁旅巴西，再於準決賽力挫分站首名的波蘭，闖入決賽與土耳其交手。