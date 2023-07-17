銀牌男籃揭幕戰　港台電視32及on.cc東網免費直播　

本地甲一籃球新球季將於7月19日開鑼，首項錦標銀牌男籃賽由10支勁旅爭逐，揭幕戰由建龍飛馬對晉裕，賽事於周三晚上7時假修頓場館展開，屆時港台電視32與on.cc東網將擕手直播，星級評述徐嘉諾及譚偉洋陪各位球迷一齊睇波。

港台電視32與on.cc東網今季將同步直播30場賽事，包括7月至9月舉行的銀牌，以及10月開鑼的甲一男籃聯賽，為球迷提供更多選擇。大家除了可透過on.cc東網的app及web隨時隨地收看，亦可於港台電視32同步觀看直播，支持本地籃球。

建龍飛馬去季升班甲一已連創驚喜，擁有巨人中鋒漢尼拔壓陣，加上一眾華將合力，勇奪聯賽第5名，包括經歷史無前例的「三加時」擊敗南青，可見建龍飛馬的韌力十足。今季球隊加入周健宏及提升年輕球員至一隊，填補了主力離隊的位置；隊長馮嘉豪傷癒復出，主教練香振強指球隊將貫徹快速球風，全力爭勝。而去屆甲二盟主晉裕，今屆升上甲一挑戰列強，找來多名經驗豐富的射手助拳，包括劉子禮、蘇志樂及梁民熊以老帶新出擊，且看他們首度登場能擦出甚麼火花。

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：