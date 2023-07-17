NBL　坎普50分獨木難支　金牛錄4連敗

全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛隊周日晚（16日）作客江西贛馳，最終在外援坎普狂轟50分下以99：106告負，周三（19日）將作客出戰香港控衞吳松峻效力的石家莊翔藍。

香港金牛賽前2勝3負，而江西贛馳則1勝4負。金牛今仗首次派出兩名港將梁兆華和楊睿騏同時出任正選，配合隊長孫偉博、中鋒李佳益及外援坎普。至於上仗鬥合肥狂風時受傷的畢繼光，以及另外兩名外援蘇萊蒙和迪加拿則未有隨隊。

開賽戰情緊湊，金牛隊隊長孫偉博初段攻入7分，首節打足12分鐘的坎普亦有9分進帳。江西贛馳則由身高2米10的外援中鋒哥連尼克（Vladyslav Koreniuk）頻頻內線得手，首節搶得10分，加上另一外援加里納特（Roberto Gallinat）轟入兩記3球得6分，帶領主隊第一節以26：25領先。

第二節初段，金牛隊一度反超前30：28。不過哥連尼克再次強攻內線，助江西贛馳領先10分。坎普率領金牛反擊，第二節獨得13分，將比分追近至52：56完半場。坎普上半場13射9中，命中率接近7成。

易邊後，金牛隊依然處於下風，但一班球員沉着應戰，終於在完第三節前，憑坎普一次快攻入樽反先77：76，加上陳雨生及梁兆華兩記三分球，第三節打出31：23，以83：79反超前。

決勝節，江西贛馳重新將優勢擴至雙位數，相反金牛球員因體能下降影響命中率，雖一度收窄至落後7分，但未能逆轉輸波命運，後衞楊睿騏更在一次搶籃板中弄傷腰部，被逼退下火線。最終金牛以99：106不敵對手，錄得4連敗。

今場坎普獨取全場最高50分，另搶得16個籃板，惟除他之外只得孫偉博得分上雙，得12分。江西贛馳得分點較多，加里納特取全隊最高31分，另外有3人得分達雙位數。

賽後香港金牛主教練劉鐵表示：「今天輸在兩點上，第一是對位後衛時預料不足，因為他之前比賽沒有今場般搶眼。第二是我們球員太年輕，欠缺經驗，特別是第四節，在場上執行戰術時有很大的提升空間。」

金牛隊周三（19日）會再度作客鬥石家莊翔藍，周五（21日）則回歸修頓主場迎戰遼寧益勝。