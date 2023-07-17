香港街頭滑板賽　李嘉龍封王為亞運注強心針

首次登陸香港Red Bull Mind The Gap街頭滑板賽周六(15日)在灣仔海濱「樂聚維港嘉年華」的極限運動表演區舉行，兩位香港杭州亞運代表李嘉龍、陸俊彥分別贏得冠軍及季軍，蔡梓健則奪得亞軍。

Red Bull Mind The Gap是一個street gap滑板花式公開賽，過去10多年曾於歐美、亞洲多個城市舉辦。今次賽事大約30位香港滑板精英雲集灣仔海濱，輪流跳過有1.2米空隙距離的跳台，展示其最佳花式，每完成一次跳躍動作，參賽者須重新排隊。比賽成績由中國香港滾軸運動及滑板總會3位認可評判張恆達、Pro B、志豪，根據參賽運動員的技術難度、創意及穩定性來評定。

由於天雨關係，原定45分鐘的比賽時間縮短了10分鐘，但無阻參賽者於限時內使盡混身解數演出各種高難度花式。最後李嘉龍憑着一記Tre-double flip封王，蔡梓健的Switch big spin heel flip令他成功力壓香港滑板界的天之驕子陸俊彥贏得亞軍，後者則憑着Nollie double kick-flip 取得季軍。

李嘉龍表示獲得冠軍令他喜出望外，他指出香港很多年都未試過在戶外搭建場地，自己亦十分享受在這樣的場地比賽，十分刺激之餘，又可以讓市民一起觀賞比賽，賽事的氣氛非常熱烈。李嘉龍將伙拍陸俊彥、于朗以及女將呂伊婷參加9月份的杭州亞運。他說：「我會到長沙訓練一星期，未來亦會增加訓練時間，希望在亞運能夠盡全力發揮，不要失手，至於名次我不會想太多，只希望盡全力。」

至於另外一位港隊亞運代表陸俊彥則表示：「8月我會前往美國訓練，如果時間許可，會參加在瑞士舉行奧運計分賽，期望在亞運前透過參與大型比賽調整比賽狀態。」他透露自己的亞運目標是躋身前8名。