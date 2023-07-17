拉舒福特續約5年　周薪383萬

多間英國傳媒報道，曼聯同拉舒福特達成續約協議，續約5年至2028年，周薪暴升至37.5萬鎊(約383萬港元)，成為英超第4高薪球員。

《The Athletic》報道，正在參加曼聯季前集訓嘅拉舒福特，原則上同意同曼聯續約5年，續約談判已到尾聲，報道指，拉舒福特收到來自歐洲及英超嘅高價邀請，但「福仔」不為所動，佢仍然希望留喺曼聯。

7歲加入曼聯青訓嘅拉舒福特，2016年升上一隊至今，上陣359場入123球，上季喺坦哈格麾下上陣56場入30球11助攻，幫球隊捧英聯盃同重返歐聯，絕對係舉足輕重。

《每日郵報》報道，原估計拉舒福特會輕微加人工至周薪25萬鎊，但最終結果係周薪暴升至37.5萬鎊，亦即原本迪基亞嗰份人工，迪基亞離隊後，成份糧畀咗「福仔」，至於曼聯重整人工架構嘅構想，亦變成空談。

拉舒福特加薪續約後，成為英超第4高薪球員，第1位係艾寧夏蘭特嘅周薪連獎金最高86.5萬鎊(約884萬港元)，第2同第3位係奇雲迪布尼同穆罕默德沙拿，同樣係周薪40萬鎊(409萬港元)。