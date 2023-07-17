建龍飛馬備戰銀牌賽　「香Sir」：全華班打都唔奇

建龍飛馬將於周三（19日）在銀牌男籃賽揭幕戰，與晉裕正面交鋒，總教練香振強周一（17日）表示對方加入幾位經驗豐富的球員，實力不可同日而語，並指外援漢尼拔最近才回港，需時恢復狀態，直言不會着急於讓他出戰銀牌賽，有心理準備以全華班應戰。

建龍上季季初經歷陣痛，其後於下半季回勇以第5位完成甲一聯賽，演出令球迷感到驚喜，來季更有有胡臻霆擔任總領隊，以及隊長馮嘉豪復出，但就有主力韓天次和朱梓鎔離隊，「香Sir」坦言要維持去季成績，勢必會面對不少困難，不過他稱不會過份催谷球員狀態：「球隊需時磨合，例如漢尼拔歸隊後訓練內容都會有所改變，而且本地球季非常漫長，不需要現階段就要求球員進入最佳狀態，維持上季聯賽排名是下季首要目標。」

漢尼拔去季屢屢在籃底得分，曾單場狂轟52分，為球隊重心之一，惟「香Sir」透露這位外援剛剛回港，球隊不會為周中銀牌賽，強行操起他的狀態，甚至有可能以「全華班」出戰：「我們現時不會為漢尼拔安排太嚴苛的訓練，害怕他會因此受傷，周中銀牌賽預計以華將為主力，就算『全華班』應戰也不用太驚訝。」

建龍新一季首場對新升班的晉裕，「香Sir」稱對手加入幾名新球員後，實力理應有所提升：「晉裕始終是新升班，我們對陣中不少球員的能力不太了解，不過Bear（梁民熊），劉子禮及蘇志樂加盟後，實力應該會比之前好。」值得一提，畢鈞浩及劉智勇兩名年輕球員，獲球隊管理層頒發獎學金，來季更會升上一隊，跟隨球隊征戰各項比賽。