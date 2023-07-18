PSG簽華荷域受阻　極端組織：斬你3隻手指！

法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)今夏大換血，送走「球王」美斯後又換埋安歷基執教，夏天買人改走實而不華路線，不過佢哋近日收購祖雲達斯前鋒杜辛華荷域出現意外阻滯，雖然消息指雙方已達成轉會協議，但PSG極端球迷組織周一(17日)去到主場外示威，恐嚇杜辛華荷域：「如果你加盟，我哋會斬你3隻手指！」

PSG嘅夢幻鋒線全面瓦解，美斯約滿離隊，基利安麥巴比亦拒絕續約而被掛牌，教練安歷基已欽點杜辛華荷域為頭號獵物。意大利媒體《全市場》報道，PSG同杜辛華荷域已就年薪1,100萬歐元(約9,660萬港元)5年合約達成協議，依家只係同祖雲達斯要求嘅8,000萬歐元(約7億港元)轉會費談判，祖記亦希望借呢筆收入斟介盧卡古。

呢單轉會一直進展順利，不過PSG極端球迷組織突然發難，部分成員周一去到巴黎王子球場外抗議，佢哋拉出超巨型橫額展示「如果你加盟，我哋會斬你3隻手指」恐嚇字句。法國傳媒指，杜辛華荷域早前代表塞爾維亞嗰陣，曾做出舉起3隻手指手勢，寓意2008年宣布獨立嘅科索沃係塞爾維亞領土，而巴黎就有唔少喺戰爭中逃走嘅科索沃難民。

PSG嘅極端球迷組織惡名昭彰，上季尾曾喺球迷總部示威要求踢走美斯，又去到尼馬屋企門外抗議，PSG今個月初簽入盧卡斯靴南迪斯前，極端球迷組織亦都曾進行抗議，因為盧卡斯靴南迪斯同佢爸爸係PSG死敵馬賽嘅球迷。