艾納斯熱身賽吞5蛋　C朗：100%唔返歐洲

葡萄牙球星C朗拿度周二(18日)為艾納斯進行首場季前熱身，雖然有新兵波索域等加盟助陣，但面對西甲嘅切爾達仍慘吞5蛋。C朗賽後堅稱沙特阿拉伯聯賽更勝美斯登陸嘅美職，並公開宣布唔會再返歐洲效力，直指英超以外嘅歐洲聯賽水平正不斷下降。

C朗同波索域今場為艾納斯正選上陣，C朗只係踢咗上半場，而波索域亦喺54分鐘離場，當時賽事仲係0比0，不過當艾納斯嘅艾米爾食紅牌，切爾達就喺57分鐘打開紀錄，艾納斯兵敗如山倒，最終以0比5大敗。艾納斯之後仲會對賓菲加、巴黎聖日耳門同國際米蘭，場場硬仗。

賽後C朗被問到會唔會去美職，呢位葡萄牙國腳表示：「沙特聯賽勁過美職。」C朗隨後再被追問會唔會返歐洲，佢亦斬釘截鐵回應：「我100%肯定唔會返歐洲，我已經38歲，而且歐洲聯賽已流失唔少球星，唯一勁嘅聯賽只係得英超。我打開咗沙特聯賽大門，依家所有球星都願意加入。」

今個夏天有唔少世界級球星登陸沙特，包括賓施馬、尼高路簡迪、羅拔圖法明奴、魯賓尼維斯、艾度亞文迪、高列巴尼同波索域等等，而且各大球會仍然不斷物色頂級球員，預計仍會有唔少矚目收購出現。