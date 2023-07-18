首現「水男孩」！中國石浩璵寫下韻律泳歷史

在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，今屆在韻律泳項目上首次出現「水男孩」，納入男運動員參賽，而中國隊在團體技巧自選決賽，力壓勁旅美國及東道主日本，迎來今屆韻律泳首金；22歲的石浩璵則成為史上首位贏得韻律泳世界冠軍的男生。

今屆世錦賽的韻律泳項目寫下歷史新一頁，首次納入男性參賽，明年的巴黎奧運也將沿用此規則，每隊最多可有兩名男將，與女隊員配合參賽。中國隊周一出戰團體技巧自選決賽，以主題「生命之光」參戰，最終以238.0033奪得金牌，其中藝術表現分高達91.2500分，美國隊（232.4033）及日本(220.5867)分別獲得銀牌及銅牌。

中國隊派出8位隊員，石浩璵是唯一的男孩，他賽後表示:「我覺得是挺完美的一次發揮，因為我們完全投入在表演當中，去釋放最佳的狀態。」石浩璵日前與程文濤在混雙技術自選獲得了一面銅牌。

此外，跳水「夢之隊」繼續「掘金行動」，陳藝文／昌雅妮在女子雙人3米板決賽，以總成績341.94分輕鬆奪冠，並為中國隊實現此項在世錦賽上12連冠。至於楊昊與練俊杰在男子雙人10米台成功衞冕，為中國跳水隊贏得今屆第7金。

至於備受矚目的游泳賽事將於周日（23日）展開，兩面奧運銀牌得主何詩蓓將率領港隊出戰，力爭佳績，其中何詩蓓將會參加女子100及200米自由泳項目。