女子世盃7.20開波　4大看點你要知

今屆女子世盃將於7月20日至8月20日在澳洲及新西蘭舉行。(Getty Images)

女子足球最高榮譽、4年一度嘅女子世盃，將於7月20日至8月20日喺澳洲同新西蘭舉行。今屆係首次由兩個國家合辦，參賽球隊亦由24隊增加到32隊，加上開波時間就晒香港球迷，唔使捱夜，連場激戰一觸即發，大家睇波前不妨熱吓身，睇吓今屆有乜睇頭。

４星戰隊美國爭冧莊創歷史

美國女足絕對係女子世盃史上最成功球隊，曾經4度封王，同時亦係4屆奧運冠軍，堪稱「4星戰隊」。佢哋上屆喺決賽擊敗荷蘭，成功衞冕世盃，如果今屆再度捧盃，將可追平男子世盃巴西嘅「5星」驕人成績，仲可以成為男女子世盃首支球隊實現「3連霸」創舉。

事實上呢支「4星戰隊」實力非凡，擁有雅歷絲摩根及娜賓露等頂級猛將，難怪被外界睇好可以冧莊，究竟邊隊可以成為呢支「無敵戰隊」嘅「攔路虎」，球迷們拭目以待。

瑪達終極一舞誓圓夢

37歲嘅巴西女足傳奇球星瑪達，被譽為「女比利」，贏過唔少獎項，過去5屆賽事累積射入17球，係女子世盃歷史神射手。不過命運弄人，呢位「女球王」總係同冠軍擦身而過，世盃最佳成績只係拎到亞軍。

今屆係瑪達個人第6度征戰世盃，亦好可能係最後一屆，自然希望把握機會一嘗夙願。舊年美斯帶領阿根廷贏得男子世盃，感動全球，瑪達今屆喺比卓絲及芭芭拉等隊友協助下，可唔可以同美斯一樣圓多年美夢，賽事過後就有答案。

兵變風波困擾 西班牙內憂外患

歐洲勁旅西班牙女足受將帥不和風波困擾，舊年女子歐國盃不敵英格蘭出局後，15名女足隊員不滿領隊韋爾達，直指佢管理失當，過度操練及影響團隊，發起罷賽同威脅退隊。

由於當中包括6位巴塞女足球星，影響極大，結果喺兩屆世界足球小姐佩迪拉絲充當「和事老」下，事件總算暫時平息，韋爾達亦獲足總力挺留任。不過喺內憂外患下，「女狂牛」表現將成焦點。

帶動女足狂熱 英格蘭乘勇搶盃

英格蘭女足舊年贏得女子歐國盃，首奪大賽冠軍，掀起全球女足熱潮，帶動本土、歐洲以至全球各地女足狂熱。除英格蘭聯賽及歐聯入場人數屢創新高外，巴塞隆拿主場魯營女足賽事嘅入場人數，甚至超越男足。

「女三獅」乘勇出擊今屆世盃，喺歐國盃射入奠勝球嘅箭頭姬莉、後衞邦絲以及新星蘿倫占士擔大旗，絕對有力爭取另一榮耀。