朱亮余理洋羅意庭以老帶新　南華團隊籃球爭衞冕

甲一衞冕之師南華今季再有主力梁兆華、陳張敏等離隊，加上列強「招兵買馬」，令衞冕難度大增，不過眾將對於新季充滿信心，堅信靠團隊籃球爭勝。南華陣容年輕化，昔日小將曾湛元現已成為球隊主力，今季更正式轉任控球後衞，目標始終如一：「目標一定是冠軍。老大哥離隊後，今年就要靠自己！」■圖／文：鄧文滔、余樂詩

上季南華經歷各種考驗，主教練巴拿莫域4月離隊後，內外線主力惠龍兒及楊和亦在6月宣布轉會，南華一度由後衞余理洋身兼教練和球員身份，復賽後卻以87比89不敵滿貫，跨季27連勝告終。球隊季尾再找來傳奇球星譚偉洋和胡國鋒接管主教練及助理教練職務，最後4強贏永倫，總決賽更以直落3場擊敗香港東方，成功衞冕。

提拔南青新血增板櫈深度

南華經歷震盪後，一度令其他「Big 4」燃起爭冠希望，曾湛元慶幸隊友保持爭勝心，最後用冠軍回應質疑：「疫情期間我們一直好集中訓練，好渴望比賽。教練離開之後，我們每一個都保持爭勝心，好畀心機練。我知道前4球隊有3隊都好想季後賽第一隊對我們，但我好鍾意挑戰，愈睇低我們，就愈想證明自己。這個冠軍，含金量特別高。」

今季南華陣容再有變動，梁兆華轉投香港金牛，陳張敏退役，張延隆因學業暫別賽場，主教練一職則由前南青教練吳繼武接手。上季總決賽最有價值球員朱亮續任球隊重心，配搭後衞余理洋、羅意庭以老帶新，而葉耀邦、曾湛元和林民淇亦將「擔大旗」，有望獲得更多上陣時間。南華內線則由陳曉峰和楊嘉駿支撐，另外提拔南青新血，包括：鄭凱安、蘇柏軒、Jefferson Espiritu和陳怡富，增加板櫈深度。

主帥吳繼武期望迎難而上

主教練吳繼武坦承今季衞冕難度相當大，期望球隊迎難而上：「今季東方有強援麥洛連和基拔加盟，加上將由南華前教練巴拿莫域領軍，預料他們會是我們爭標的最大對手。為準備新季，我們最近加緊練習，特別針對改善體能和防守，另外亦與永倫和滿貫打友賽，希望透過高強度比賽加快建立默契，效果不錯。」新兵蘇柏軒表示：「好開心自己在第2年就上大隊，希望可以在一支冠軍球隊學習，累積經驗。來到南華，防守上需要進步，進攻則要更果斷，射好三分，不要想太多。」

轉打控衞曾湛元︰盼帶來驚喜

南華原有班底的年輕球員近季已累積不少大賽經驗，主力之一的「元仔」曾湛元今季由得分後衞轉型至控衞，現已逐漸適應：「打ＰＧ（控衞）對我個人發展更好，我的強項是速度，可以做到突破分球。不過南華『key波』工作更多，全場緊迫防守，對體能要求更高，至於幾時得分、幾時傳給隊友就是今季要學習的地方。」

兼顧防守體力要求高

梁兆華離開甲一，挑戰水平更高的NBL聯賽，「元仔」認為這證明香港球員有實力外闖，他不忘感激對方在南華的貢獻：「兆華是我們的精神領袖，教練離開後，只得他不斷鞭策我們，我從他身上學到好多。今年我們要靠自己，唔好成日要人鬧先畀力，自己做好本分。」

至於今季最期待的對手，「元仔」直言想對巴拿莫域領軍的香港東方：「對Mensur（巴拿莫域）……防守壓力一定好大，因為他對這方面要求好高！今年我轉型，希望能帶給他驚喜，讓他見到我的進步。今季我也想證明南華不是沒有誰就走不下去，只要打好團隊籃球，我相信我們有力衞冕。」��

南華職球員名單

領隊：洪定騰

主教練：吳繼武

助教：留棟梁

球員：

余理洋、朱亮、羅意庭、曾湛元、楊嘉駿、葉耀邦、林民淇、陳曉峰、鄭凱安、陳怡富、Jefferson Espiritu、蘇柏軒