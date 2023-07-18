熱刺黃昏6點鬥韋斯咸　免費台直播

英超列強季前熱身賽如火如荼，周二(18日)黃昏時間喺珀斯就有場英超對決，由熱刺同韋斯咸交鋒。熱刺今季重整旗鼓，今場係澳洲領隊普斯迪高路上任後第一擊，佢已揚言要將熱刺改造成進攻球隊，今仗面對殘陣嘅韋斯咸勢必火力全開，預計會出現大量入球。（HOY TV 76台周二黃昏6時直播）

熱刺今次澳洲之旅有唔少新面孔，進攻中場占士麥迪臣、翼鋒沙洛文有望首度披甲，配合暫時仍然留隊嘅哈利卡尼同孫興民組成進攻線，牌面上都嚇到人。

占士麥迪臣沙洛文首披甲

不過熱刺防線仲未執妥，法國門將洛里斯因為傾轉會未有隨隊，新加盟嘅意大利門神古里莫維卡里奧把關，未能予人信心。

普斯迪高路改踢433

熱刺之前由摩連奴、干地等執教，都係以防守為戰術基礎，不過普斯迪高路嘅風格以進攻為先，戰術會改用主攻嘅「433」陣式，今場喺澳洲球迷支持，熱身賽冇包袱下肯定會大踢進攻足球，入球將會不斷出現。

韋斯咸日前宣布賣走隊長迪格蘭賴斯，但球隊仍未補充戰力，陣容頗為不整，21歲中堅雷沙奧上場擔正但係擺烏龍，韋斯咸「有前冇後」下仍以6比2大破澳職嘅珀斯光輝，查洛保雲等攻擊球員狀態唔錯，相信會同熱刺駁火。