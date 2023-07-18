截曼聯胡　利物浦搶購「摩洛哥加度素」

利物浦中場法賓奴泰華利斯轉投伊蒂哈德，已成定局，加上佐敦軒達臣亦可能離隊，主帥高普急需要簽入中場，根據英國《鏡報》爆料，利物浦準備截曼聯胡，收購有「摩洛哥加度素」之稱嘅費倫天拿硬漢蘇夫恩岩拉伯特，代替法賓奴嘅位置。

現年26歲嘅蘇夫恩岩拉伯特屬於摩洛哥打入上年世界盃4強嘅主力，獲得曼聯、巴塞隆拿、馬體會等大球會垂青，急需要補充中場人腳嘅利物浦現時亦加入爭奪。據悉高普加入談判團隊，並已經同岩拉伯特嘅經理人會面，以表示有誠意。

費倫天拿對於出售呢位防守中場持開放態度，只要價錢合適就會放人，估計岩拉伯特身價起碼達3,500萬鎊(約3.6億港元)。

除咗蘇夫恩岩拉伯特之外，利物浦仲有唔少目標人選，包括修咸頓新星羅美奧拉維亞、拜仁慕尼黑中場賴恩格雲貝治、尼斯「星二代」卡夫蘭杜林、白禮頓球星摩西斯卡些度。

利物浦名宿哥利摩亞建議會方收購摩西斯卡些度，認為佢非常適合紅軍踢法，但呢位21歲厄瓜多爾國腳身價近1億鎊(約10.2億港元)，恐怕利物浦難以支付呢筆巨額轉會費。