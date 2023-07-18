紐卡素新兵熱身　鬥格流和味濃

紐卡素飛去蘇格蘭，同格拉斯哥流浪拍跳，呢場係格流41歲門將麥基哥告別賽，預計「喜鵲」都唔會搞寸個Party，而格流亦有大批球迷歡送呢位球會傳奇，球隊都會盡力演出，相信呢場波都係大家開心，和氣收場。（周三凌晨2時45分開賽）

麥基哥2001年喺格拉斯哥流浪出道，踢到2012年離隊，去過比錫達斯、侯城同卡迪夫城，喺2018年再度重返母會，踢到上季結束就退休，佢幫格流攞過4次聯賽冠軍、4次蘇足盃、6次聯賽盃，2008年同2022年歐霸入到決賽。

主隊門將告別戰就住踢

照常理，呢類表演賽會係咁入波，不過由於告別嗰個係門將，紐卡素又無理由係咁射爆人哋。事實上，格流都要爭取表現，上季由雲邦荷斯執教搞唔掂，11月由米高比利接下爛攤子，蘇超屈居第2、聯賽盃決賽輸波、蘇足盃就4強止步，今場對英超球隊，都希望踢得好好睇睇。

喜鵲傷兵滿營

紐卡素受傷兵困擾，門將尼克普比、後防查馬李維士、拿修斯、中場祖爾韋洛克都未能隨隊，上仗首場熱身賽鬥非聯賽球隊蓋茨黑德半場都落後0比2，雖然最後反勝3比2，但今場肯定會醒定啲，預計新加盟嘅辛度東拿利，以及踢國際賽延遲報到嘅般奴古馬雷斯會後備上陣，呢場畀面派對相信到最後都會和波收場，為大家製造一個美好回憶。