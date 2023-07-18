【直播】永倫新面貌迎戰福建　飛鷹鬥南青PPV有得睇

銀牌男籃好波「浪接浪」，本周四（20日）又有4支甲一球隊於新球季首度登場，包括頭場晚上7時永倫對康仁福建，以及尾場崇德飛鷹對南青，各隊均注入多名新面孔，想知他們有何化學作用，就要黐住on.cc東網提供的「按次收費直播」。

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在云云的新球員當中，最矚目的相信是永倫居港外援查雲希爾。現年34歲的查雲希爾司職前鋒，身高2米03，體重106公斤，近年於塞浦路斯、加拿大及印尼等地發展，其中於2017至18年代表Niagara River Lions 出戰加拿大精英籃球聯賽（CEBL）。事實上，永倫今季新加盟球員多達10人，包括韓天次、文俊傑、何倚富、陳可鈐、葉文俊、吳翔旺、莊煒業、劉俊鴻、蘇恩樂和美籍外援查雲希爾。在泰那、周迎堅及連浩駿等「老將」領軍下出戰，新舊成員的表現令人期待。對手康仁福建早前於康文盃壯年星級組奪冠，戰力依然強勁，且看福建與永倫誰能爭奪球季首勝。

尾場崇德飛鷹續由得分王奧斯汀領軍，新球員包括楊文綱、張國銓、彭逸匡及余普生等，球隊季前北上進行熱身賽操弗狀態，力爭佳績。而南青多名球員轉披南華戰衣，加入了何倚楊、林凱光、陳仲儒、蔡鴻興及李瑜豐等新血，究竟會打出甚麼不一樣的風格？值得大家期待。