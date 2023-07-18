沙特對文尼感興趣　拜仁即時加價

德國傳媒報道，拜仁今夏放售沙迪奧文尼，標價2,000萬歐元(約1.76億港元)，但當知道沙特球隊有意斟介後，拜仁即時加價到3,200萬歐元(約2.8億港元)，文尼本人亦提高個人條件。

《天空體育》報道，拜仁放售沙迪奧文尼後，艾納斯同艾阿里兩支沙特球隊都派出代表接觸文尼，報價金額未有披露，不過拜仁對放售文尼早有標價，最初放售價係2,000萬歐元，但依家沙特球隊想要，佢哋就加價到3,200萬歐元，亦即拜仁去年由利物浦簽入文尼嘅轉會費金額，如果成功出售至沙特，拜仁亦可算係收回成本。

文尼本來唔想離開拜仁，想跟球隊去季前集訓，但同沙特球隊接觸後，佢亦都唔同你客氣，向對方提高個人條件，文尼喺拜仁年薪甚高，高達2,200萬歐元(約1.93億港元)，依家佢同拜仁一齊提高叫價，好明顯係睇住沙特球隊嚟食，擺明收「沙特稅」，亦係沙特球隊近期不惜代價挖星級球員必然面對嘅後果。