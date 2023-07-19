銀牌男籃開鑼　揭幕戰建龍飛馬鬥晉裕

新一季本地甲一籃球賽展開，首項錦標男籃銀牌賽今晚7時於灣仔修頓場館上演揭幕戰，由建龍飛馬火併升班球隊晉裕，屆時港台電視32與on.cc東網將擕手直播，星級評述徐嘉樂及譚偉洋陪各位球迷一齊睇波。

晉裕甲二以全勝姿態升班，球隊新季積極補強，羅致3大射手梁民熊、劉子禮和蘇志樂等人，有望將經驗帶給年輕球員。升班球隊需時適應甲一強度，近月晉裕亦有約戰其他甲一球隊，透過友賽增加比賽經驗和建立默契，且看他們在銀牌賽能否有所發揮。教練廖慧森明言今季目標不止於護級，銀牌賽望「試水溫」，為球隊累積經驗：「銀牌我們會以全華班應戰，聯賽才加入外援。相信今次會是很好的機會讓我們建立默契，希望晉級，至少有3場波打。」

建龍飛馬上季以升班球隊姿態勇奪第5名，今季捲土重來，隊長馮嘉豪傷愈復出，另外從滿貫和崇德飛鷹吸納新兵周健宏和謝爕雋，惟得分主力韓天次和朱梓鎔分別轉投永倫和香港東方，而加拿大籍中鋒外援漢尼拔日前才剛歸隊，目前狀態成疑。主教練香振強指，銀牌賽首場有機會只派出「全華班」吸取經驗：「為免漢尼拔受傷，暫時不會過份催谷其狀態，銀牌賽首場亦會以華將為主力。」身高2米08的漢尼拔上季是建龍飛馬的進攻核心之一，他憑身高優勢稱霸籃下，曾單場狂轟52分，如能趕及於銀牌賽復出，球隊內線力量將大為提升。

建龍飛馬今季以挑戰「Big 4」做目標，球隊近期到深圳集訓，與省隊對賽提升比賽狀態，預料對晉裕將貫徹快速球風，力求晉級。兩隊之勝方將於7月26日與衞冕的南華爭奪出線席位。

銀牌賽男子高級組周三賽程

地點：灣仔修頓室內場館

7：00pm 建龍飛馬 Vs 晉裕

8：40pm 漢友 Vs 香港東方

門票：正價60元、學生及長者優惠票：40元