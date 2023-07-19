【官宣】曼聯簽35歲莊尼伊雲斯　今晚可上陣

曼聯繼收購美臣蒙特之後，宣布今夏第2簽，結果令人大感意外，竟然係同35歲中堅莊尼伊雲斯簽下一份短期合約，呢位北愛爾蘭國腳「脫魔」8年之後，戲劇性回巢曼聯，並將於香港時間周三(19日)晚9點開波嘅熱身賽上陣對里昂。

莊尼伊雲斯出身於曼聯青訓系統，曾於2006至15年效力紅魔鬼一隊，雖然期間曾經被外借，但仍然有份協助球隊奪得1次歐聯及3次英超冠軍等多項錦標。呢位老將今夏約滿離開效力咗5季嘅李斯特城，早前已經現身曼聯訓練基地，初時以為佢只係跟操保持狀態，等搵新球隊落班，但曼聯於周二(18日)晚宣布，同莊尼伊雲斯簽短期合約，並隨隊去蘇格蘭愛丁堡踢熱身賽對里昂，佢亦會參與美國之旅熱身賽。

據悉曼聯之所以簽入莊尼伊雲斯，除咗因為佢係球隊「名宿」，有感情因素之外，亦可能為出售哈利馬古尼做準備，一旦呢位英格蘭國腳離隊，莊尼伊雲斯就可以填補後備中堅位置。