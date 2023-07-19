曼聯同賀蘭特達成合約協議 成「魔」只欠最後一因素

曼聯收購阿特蘭大射手賀蘭特，取得重大進展，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，紅魔鬼已經同呢位20歲丹麥國腳達成個人待遇合約，會方將正式向阿特蘭大提出收購，據悉呢支意甲球隊要求8,600萬鎊(約8.76億港元)轉會費，曼聯有信心以6,500萬鎊(約6.6億港元)將賀蘭特收歸旗下。

曼聯爭取簽入賀蘭特，已經擾攘一段時間，呢位新星亦渴望成「魔」，據悉已同意接受曼聯開出嘅合約。不過，呢單交易仲有一大障礙，就係阿特蘭大企硬要求8,600萬鎊現金轉會費，並唔接受任何交換球員條件。英國傳媒指曼聯內部認為，只需要斥資6,500萬鎊，就足以令阿特蘭大放人，預料紅魔鬼將以呢個價錢作為首次正式報價。

身高1米91嘅賀蘭特上季登陸意甲，為阿特蘭大各項賽上陣34次入10球，此外佢喺今年3月歐國盃外圍賽，為丹麥上陣2場轟入5球，立即人氣急升，引起曼聯注意。由於曼聯收購熱刺射手哈利卡尼嘅機會已經非常渺茫，所以將全力爭取簽賀蘭特。