本地籃球開季　香港東方回歸銀牌鬥漢友

香港東方早前宣布巴拿莫域接掌帥印，這個來自波斯尼亞的主教練執教短短兩星期，即迎來首場銀牌，硬撼漢友。Mensur會為「藍軍」帶來什麼轉變，新力軍朱梓鎔和黃浩賢又有什麼驚喜？（on.cc東網周三晚上8時40分直播）

巴拿莫域曾於2019至21年執教南華，以全勝姿態橫掃銀牌和聯賽，他兩周前加盟東方，冀注入獨有的籃球哲學，例如清晰思路、強硬防守、「play as a team」等。因時間倉卒，東方特別調整訓練次數，變成早、晚兩課，讓球員盡快適應教練風格。「籃球世界沒有魔法，不可能花一兩天改變所有事。我們正努力建立體系和化學作用，找到每個人的定位，必須打出團隊精神，這是唯一方法。」Mensur說。

東方沿用ABL冠軍班底，由陳兆榮和徐遠成領軍，洋將基拔和麥洛連擔任核心。球隊亦注入新血朱梓鎔和黃浩賢，前者上季協助建龍飛馬取得第5名，今季一圓職業夢：「所有東西都不一樣，業餘（球隊）一星期練兩三課，現在九課，非常著重細節。我花了很多時間適應，聽取教練和隊友建議。」他指球隊講求流動性，自己沒太多機會持球進攻，冀積極跑動，創造空檔。

漢友方面，陣容未有太大變化，沿用舊將趙鍵鋒、黃銘德、蔡駿賢、殷兆俊、溫梓豐等，並加入新兵鍾俊昇和胡重光，牌面和經驗固然不及東方，盼以活力和默契搭夠。