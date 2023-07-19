熱刺新帥首戰即輸波　暗示哈利卡尼留隊

哈利卡尼(白衫)今仗正選上陣踢了45分鐘。(Getty Images)

周二(18日)晚喺澳洲舉行嘅季前熱身賽，熱刺由新帥普斯迪高路領軍之下，首戰失利，2比3不敵倫敦同市對手韋斯咸，備受轉會傳聞困擾嘅前鋒哈利卡尼今仗正選上陣踢咗45分鐘，賽後普斯迪高路表示，有信心呢位英格蘭國腳會留隊。

熱刺上半場23分鐘內，已經被韋斯咸前鋒丹尼艾格斯及18歲小將梅巴馬攻破大門，換邊之後，熱刺憑盧施素、烏杜治各建一功扳平2比2。不過，踢到78分鐘，熱刺防線犯錯，韋斯咸前鋒施卡馬卡單刀射成3比2。

至於今場焦點人物哈利卡尼由於剛歸隊不久，仍然未操起狀態，表現欠佳，踢完上半場就被換走。賽後熱刺領隊普斯迪高路被問到哈利卡尼去留時，佢話：「卡尼嘅轉會事情根本十劃都未有一撇，佢對熱刺好有承擔，只要1日留隊都會全力以赴，漢尼斯嘅言論影響唔到我哋。」拜仁慕尼黑會長漢尼斯早前表示，哈利卡尼已決定加盟呢支德甲勁旅。

除咗拜仁慕尼黑之外，巴黎聖日耳門亦有意收購哈利卡尼，由於佢只剩下1年合約，盛傳熱刺開出40萬鎊(約408萬港元)周薪，希望呢位即將30歲嘅射手續約。