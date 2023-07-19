線上話Out、對手「滅證」　張帥含淚退賽

中國網球名將張帥周二在布達佩斯出戰匈牙利泥地賽遇上「極其惡心的行為」震驚網壇，裁判判決受質疑，更要被對手「滅證」，最終受到不公平判決下含淚退賽。

張帥在女單賽事面對有主場之利的匈牙利球手杜芙(Amarissa Toth)，發生在首盤賽事，當時張帥落後5比6，而張帥的一記回球，裁判判決出界，張帥與主裁理論，主裁判走到網球落點位置再睇，都是判決出界，而張帥則力爭是在白線上，此刻對手杜芙竟然走到爭議球位置，用腳將球印擦掉，張帥與教練對此都甚為不滿，再加上在場觀眾不停報以噓聲，最終近年連番落敗的張帥選擇退賽。

她揮淚離開球場，但仍不失風度，與裁判及對手輕輕握手，反而不戰而勝的杜芙就高舉雙臂為自己闖關慶祝，賽後張帥在個人社交平台抒發悲憤：「所有的努力在訓練中可能都是錯誤的，尤其是當你設定的擊球目標是接近線，甚至觸碰到線，依然會被叫OUT....」張帥表示賽後收到很多球員的信息以表支持，但她坦言做球員是是很難，「我們做球員的很難，就連把球給球僮都要當心，稍大力一點就被罰款，球拍落手速度及力度稍大也會收到罰單，駡人更不可饒恕。」她最後寫道:「被欺負了還只能忍，你不忍說你沒涵養，你發火吧說耍大牌，我就想問問民間高手教教我遇到這種情況怒還是不怒?」

很多網民及球員都支持張帥，並批評20歲的杜芙表現「零尊重」，有違體育道德，澳洲雙打名將佩雷絲（Ellen Perez）對事件非常失望，她回應道：「這是失去別人尊重的快速方法，事實上，我對這位女孩的行為感到震驚，如果我明天見到這位女孩，我會告訴她我有幾惡心。」

另一位澳洲球手Daria Saville回應:「我對這位女孩杜夫零尊重，零！我實在非常生氣，我為張帥感到難過。杜芙『贏』了這一分，『贏』了這場比賽，但她的名譽毁了。」