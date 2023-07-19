【官宣】金玟哉加盟拜仁　轉會費破亞洲球員紀錄

金玟哉同拜仁慕尼黑簽約至2028年。

獲多間大球會垂青嘅南韓中堅金玟哉終於落實由拿玻里轉投拜仁慕尼黑，轉會費高達5,000萬歐元(約4.4億港元)，令佢成為史上最高身價亞洲球員，雙方簽約5年。

金玟哉曾於2019至21年效力中超球隊北京國安，其後轉投土耳其球隊費倫巴治，上年夏天加盟拿玻里，協助球隊相隔33年再奪意甲冠軍。呢位26歲中堅憑出現表現，成為曼聯、拜仁慕尼黑爭奪目標，最終由拜仁勝出。

拜仁直接觸發「金仔」合約之中嘅買斷條款，以5,000萬歐元收購佢，令呢位南韓國腳超越日本前鋒中島翔哉，成為史上最高身價亞洲球員，中島翔哉2019年由葡超球隊樸迪莫倫斯轉投卡塔爾球隊艾杜哈尼，轉會費為3,500萬歐元(約3.07億港元)。

金玟哉同拜仁慕尼黑簽約至2028年，將會着3號球衣，佢話：「效力拜仁係所有球員嘅夢想，好期待未來為球隊比賽嘅日子，我會繼續進步。」拜仁中堅盧卡斯靴南迪斯早前已經轉投巴黎聖日耳門，金玟哉應該可以獲得正選。