港超聯　暫得20名球員　大埔新季目標頭5

大埔周三（19日）於大埔廣福公園足球場，進行新一季開操及拜神儀式，這支地區球隊班費約700多萬，惟暫時只得20名球員，新帥李志堅承認陣容深度不足，需要再加新人。「堅Sir」又指今次重返「綠戰士」全因情意結，自己會全力助球隊爭取頭5。

去季重返超聯的「綠戰士」，今季改由李志堅頂替李恆滙出任主教練，並保留陳曉鋒、鍾偉強、馮冠鳴等骨幹華人班底，再配合雷仙奴、加比爾。球隊又簽入舊將陳肇鈞、門將錢兆琛，以及兩名巴西外援馬高斯山度士 (MARCOS SANTOS)、馬卡雷拿 (MICHEL RENNER)，惟後者因轉機問題暫時仍未抵港。值得一提，大埔新季會與「和富」分手，並以大埔名義出戰港超聯。

2021年5月轉任東方總監一職的李志堅，早前完約後選擇執教大埔，但他認為自己過去仍一直身處球圈，今次未稱得上算是「小休復出」。「堅Sir」曾於2016至2019年執教大埔，當時更帶領球隊奪得「菁英盃」及聯賽冠軍，他不忘提到今次「回巢」原因：「對大埔始終係有個情意結，唔好計2019年拎到聯賽冠軍，之前自己出道個陣都係踢同住大埔，畀我感覺呢到好團結同氣氛好好，想同佢哋繼續一齊行。」「堅Sir」續指每個人都有不同階段，今季雖很難再談爭標，但自己亦十分享受重新擔任主教練，會盡力幫助球隊取得前5位置。

大埔新季有多人離隊，暫時只得20名球員，「堅Sir」承認陣容深度嚴重不足，會爭取再找新球員加盟：「今年班底有15個舊球員，自己再揾左陳肇鈞等等，暫時球員有20個，如果所有球員好當打梗係可以，但喺我角度真係唔夠，因為包含咗年青球員，仲有3個守門員，職業球隊要有足夠調配，唯有希望每個位置千其唔好仆親。」同時，「堅Sir」又表示對今季兩名新外援充滿期望：「兩個新援都係巴西，分別係中堅同前鋒，今年外援對我哋好重要，尤其係中鋒，所以我哋都好謹慎，揀咗好耐。我諗最低限度要有比賽狀態，如果佢嚟到原來踢唔到就好痛，因為我再無其他選擇。前鋒未到，中堅就練咗兩課，佢屬於技術同用波形，表現都唔錯。」

至於球會主席林奕權，表示班費維持約700多萬，又透露不排除再簽新球員：「20個球員係唔夠嘅，當然可以再加人，都會盡量揾，等緊教練揾到啲好球員過嚟，嚟緊呢季希望踢得好過上季。」除此之外，為有效地提升比賽狀態，大埔將於8月2日至9日到南韓集訓，與當地K2 、K3及一支半職業球隊進行3場友賽。

23/24大埔職球員名單：

主教練 李志堅

守門員教練 譚朗明

助理教練 陳思駿

體能教練 高朗言

技術分析教練 Mr Bruno Pireira

門將: 謝家榮、林志基、錢兆琛

後衞: 羅振庭、李家豪、加比爾、郭縉諾、馬高斯山度士、翁煦濤

中場: 馮冠鳴、陳曉鋒、張力行、雷仙奴、利馬、陳肇鈞

前鋒: 鍾偉強、彭欽蓬、黃祖心、鄭子森、馬卡雷拿