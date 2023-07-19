港超聯　重返「綠戰士」　陳肇鈞望擔起領袖角色

備戰新季征途的港超聯球隊大埔，周三（19日）進行新季開操儀式，其中多位新兵有份現身，包括相隔4年重返「綠戰士」的陳肇鈞（Philip）。Philip表示對再度與主教練李志堅合作感期待，並希望在陣中擔起領袖角色。

現年30歲的陳肇鈞是2018/19球季「綠戰士」聯賽奪冠的功勳成員之一。上季效力晉峰的Philip，亦於足球明星選舉中榮獲「球員之星」殊榮。Philip形容能夠再與李志堅合作，是他選擇重返大埔的主因：「可以再同佢（李志堅）配合係好開心，呢個係主要原因，所以就冇再考慮其他球會嘅邀請，希望可以一齊再證明一啲嘢。」

Philip認為現時大埔人腳「對版」，尤其對「堅Sir」執教能力充滿信心：「有『堅Sir』喺度隊波就會有競爭，佢唔會容許球隊向下沉，4年前大家都話大埔可能係中游班，但靠大家齊心『兄弟班』，到最尾都贏到冠軍，所以唔會對佢（李志堅）有懷疑。」今次重返大埔，Philip希望能做到領袖角色，並相信只要交出好表現，自然有機會在港隊取得一席位，出戰來年「亞洲盃」決賽周。

【球員資料】

陳肇鈞 Chan Siu Kwan Philip

出生日期：1992年8月1日 (30歲)

身高：1.75m

位置: 防守中場

球衣號碼: 16