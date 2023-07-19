中國排協頒禁廣告令　女排奧運前不接任何商業代言

中國女排上周日在美國獲得世界女排聯賽亞軍，取得近年在國際賽上的最好成績，並袋走近430萬人民幣的獎金，然而消息指中國排協頒下禁令，即日起至巴黎奧運會期間，中國女排不接任何廣告及代言，要專注全力在奧運爭取佳績。

據消息指，中國女排結束世聯賽之後，直接返到寧波集訓，為9月亞運會及往後的比賽做準備，即使今次在世聯賽未能奪冠軍，但中國排協高調地在機場安排歡迎儀式，讓女排們都甚為驚喜。

女排能夠在集合世界頂級球隊參賽的世聯賽上獲得亞軍，中國排協已視巴黎奧運為下一個目標，現在開始為世錦賽及巴黎奧運的入圍資格作準備。國家體育總局及排協為女排做好全方位保障、訓練及比賽，暫下令不接受任何商業贊助，包括個人及團體的廣告代言。

中國女排在上屆東京奧運獲得第9名，創下2000年以來最差的成績，而上屆郎平任東京奧運主教練期間，商業代言達100多家，女排集體代言更多達200多家，排協認為互聯網時代過多商業廣告影響女排訓練，球員花了太多時間拍商業廣告，對她們訓練及專注均帶來影響，因此已發出禁令。

今年兩大重點是巴黎奧運資格賽及杭州亞運會，而巴黎奧運的周期就往屆少了一年，要3年時間將中國女排重組兼重返巔峰，相信是主教練蔡斌的難度挑戰。