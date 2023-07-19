未開鑼已收咧？車仔貴價中堅重傷有排抖

車路士迎來噩耗，中堅韋斯利科芬拿因為膝部十字韌帶斷裂，需要接受手術，預料將休戰至明年5月，意味好大機會缺陣新一季全部賽事。

現年22歲嘅韋斯利科芬拿上年夏天以7,000萬鎊(約7.1億港元)轉會費，由李斯特城加盟車路士，但大部份時間受傷患問題困擾，上季英超僅上陣15次。

呢位「玻璃腳」最近1次參加比賽係6月歐國盃外圍賽為法國上陣對直布羅陀，韋斯利科芬拿近日操練期間，不幸整傷膝部十字韌帶，車路士會方證實佢需要開刀。

車路士領隊普捷天奴對於韋斯利科芬拿重傷，感到難過：「實在係一單非常壞嘅消息，令人傷心，我哋知道韋斯利科芬拿嘅情況非常困難，只能祝願佢康復順利，希望佢季尾復出。」

韋斯利科芬拿效力李斯特城期間已經傷患纏身，包括2021/22年球季因為腓骨骨折，缺陣223日，但車路士仍然決定高價簽入佢，引起唔少爭議。韋斯利科芬拿上季上「車」後亦經常養傷，加上今次長抖，車仔簽入呢位法國國腳以來，幾乎得物無所用。