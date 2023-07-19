蒙特對辦小將Sharp醒　曼聯入球大好路

周三(19日)晚焦點熱身賽，曼聯於中立場蘇格蘭同里昂「拍跳」。曼聯新兵美臣蒙特表現對辦，小將艾馬蘭亦非常Sharp醒，不過里昂一向有前冇後，隨時合演入球騷娛賓，3.5球大盤照捧。(Now 640周三晚9時直播)

曼聯近期新聞多多，最爆梗係中堅哈利馬古尼被褫奪隊長職務，正面去睇主帥坦哈格只係會用啱佢心水嘅人，懶理係高價買番嚟定係於陣中乜嘢地位，呢個舉動令球員意識到，必須拚盡全力符合坦帥嘅戰術體系，喺「拍跳」中爭取表現，先可以佔一席位。

另一焦點係以6,000萬鎊轉會費從車路士來投嘅新兵美臣蒙特，呢位「新7號」喺上仗熱身賽對列斯聯之役，雖然只係踢咗半場，但助攻助守表現可人，仲有20歲小將艾馬蘭，更交出入波及助攻，協助紅魔贏2比0，對於愛提拔新人嘅坦帥嚟講，亦如獲至寶，加上坦帥崇尚進攻，預計今仗唔會縮。

里昂拿卡錫迪士哥停不了

另一邊廂，上季喺法甲只排第7嘅里昂，自上季季中由前法國國家隊及巴黎聖日耳門教頭白蘭斯接手後，大踢進攻足球，尤其係箭頭拿卡錫迪士哥停不了，單計聯賽轟27球，僅次於「麥總」基利安麥巴比，寶刀未老。里昂日前同低組別球隊迪燦菲斯「拍跳」贏2比1，都有失波，可見佢哋有前無後，相信今仗會出現大量入球，即使中位數開到3.5球，入球大依然可取。