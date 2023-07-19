港超聯　深水埗展望新球季　「高Sir」：重建需時

香港運動及消閒博覽周三（19日）於香港會議展覽中心展開，港超聯球隊深水埗的總監高俊基，球員陳靜謙、陳灝、鄧子均及張志昊，在服裝贊助商Atacar的攤位亮相，其中「高Sir」指本季班費有所增加，並透露尚有兩至三名球員加盟，又形容球隊處於重建階段，盼望再下一季能夠爭取較理想的排名。

四位深水埗球員穿上新一季訓練衣現身，並應記者要求，舉起圍巾球衣等與球隊有關的產品拍照。談到嘗試從不同途徑宣傳球隊同時，是否有交出成績的壓力「留住球迷」，總監高俊基強調成績不能一步登天，形容球隊處於「重建期」，於再之後一季爭取好成績：「上季想畀升班功臣試吓踢港超，所以踢得唔好都會接受，今年就係重建期，不過始終需要時間，冇可能上季踢得唔好，今季即刻好大改進，希望球隊到第三季可以交出三年嚟最好嘅成績。」

深水埗早前已陸續公布新兵，包括浦敏和柏羅邦兩名泰國球員皆以外借形式投效球隊，「高Sir」預計今年班費有所增加，期望球員「用表現說話」，在球迷盡情發揮：「鄧Sir（主教練鄧冠研）已經考察過新外援嘅能力，想令香港球迷有多啲新鮮感之餘，都可以打出競爭力，至於呢條路行得啱唔啱，就要視乎成績。」

同場的陳灝則認為，球隊添加幾名新兵後，相信隊內競爭會較劇烈，期望能夠爭取更多上陣機會。深水埗去季經歷不少困難，陳灝談到新一季展望，也說得斬釘截鐵，有信心球隊繼續進步：「目標係一定要好過上季，大家平時咁努力練波，就係為呢個目標而戰。」