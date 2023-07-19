港協復辦青年運動員交流計劃　安排與奧運金牌見面

港協暨奧委會為加強粵港兩地體育界交流與合作，今年復辧「2023/24港協暨奧委會大灣區青年運動員交流計劃」，並於周三(19日)展開，超過90人的代表團啟程前往廣州及佛山，進行為期四天的體育交流活動。

是次交流計劃由港協暨奧委會副會長蒙德揚博士擔任代表團團長，帶領乒乓球、曲棍球及水球的青年運動員、教練、領隊等，與廣東省運動員進行運動技術交流、共同訓練及參與友誼賽。蒙德揚博士表示：「過去三年，這個交流計劃曾因疫情停辦，今年恢復實體交流活動，參加者的反應十分踴躍，也有賴政府和廣東省當局全力支持和配合。我們期望透過體育交流活動，促進粵港兩地體育界合作，特別是加強兩地青年運動員互動交流，共同提升運動員的競技和體育水平。」

廣東省體育局特意邀請了兩屆奧運會柔道金牌得主、中國柔道協會主席冼東妹女士，與一眾青年運動員分享其運動生涯的成長歷程，期望為青年運動員帶來更多啟發。此外，代表團將於行程第三及第四天參觀廣州及佛山不同的體育設施及文化景點，包括廣州2010亞運場館之一的天河體育中心，以及廣州亞運會亞殘運會博物館，讓參加者實地了解舉辦大型運動會所需的硬件配套，並深入認識大灣區城市的體育建設及面貌。

「2023/24港協暨奧委會大灣區青年運動員交流計劃」 第二次交流活動將於今年8月進行，到訪廣州和南沙。