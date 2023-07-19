愛倫韋特：新西蘭揭幕戰主場攞「威」

新西蘭曾5次進身女子世盃決賽周，但從未試過突破分組賽，但今屆賽事這支合辦國將會以晉級淘汰賽為目標，我十分期待看到她們在揭幕戰、迎戰勁旅挪威時的表現。

挪威去年於女子歐國盃時的表現不似預期，更以0比8大敗於最終冠軍英格蘭的腳下，所以我肯定她們將希望可於今屆賽事吐氣揚眉，向所有人展示出她們的真正實力。

列莎為球隊的新任教練，她曾帶領英國出戰東京奧運，之前亦以球員身份於1995年協助挪威取得女子世盃冠軍，因此她擁有不俗的頂級賽事經驗。

我認為效力車路士的懷頓是今屆賽事其中一位最優秀的翼鋒，她的左腳技驚四座，大家要留意她的演出。至於希嘉寶多年來都是世界上其中一位頂級射手，上屆女子世盃她因私人原因而缺席，故球迷都期望見到她在今屆賽事一顯身手。

由於挪威前鋒線人才濟濟，新西蘭定要派出多人作出防守及後防需保持紀律，換言之，經驗豐富的中場孖寶柏絲科及夏錫，表現將會是舉足輕重。

閘位球員博芝也是主隊的關鍵人物，她很有可能需要負責看管懷頓。同時，這位效力李斯特城的球員助攻能力也相當強勁，故當新西蘭進攻時，她有可能於反擊攻勢時製造出威脅。我認為今仗將會有多個入球出現，雖然賽前外界將會較為睇好挪威，但我認為主隊球迷的支持將可幫助新西蘭取得分數。