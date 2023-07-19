銀牌籃球開鑼　建龍飛馬最後一秒絕殺晉裕

等待大半年，本地籃球今日（19日）開季，修頓入座率近8成，見證男子高級組銀牌首仗。升班的晉裕與建龍飛馬鬥到最後一刻，建龍憑著張馳岳攻入16分，邱廣華籃下「絕殺」，以78：76險勝對手，下場「打大佬」南華。

晉裕以全勝姿態升班，休季積極增兵，引入長人劉嘉榮、射手蘇志樂、劉子禮和林萬進，開局手感不俗，打出一段12：1的攻勢。建龍外援漢尼拔歸隊不久，為免受傷，只後備上陣試水溫，幸有吳冠熹和劉家傑射入三分，追成18：23。建龍乘勢而上，傷愈的馮嘉豪和邱廣華博得「and 1」，張馳岳頻頻殺入籃下，一度反超前35：29，但蘇志樂臨危不亂，扳回37：36。

雙方梅花間竹得分，晉裕「射手滿營」，建龍亦有吳冠熹和劉家傑充當炮台，咬緊59：61進入決勝節。比分膠著之際，蘇志樂打出身價，內外開弓拉開9分。建龍韌力十足，張馳岳和黃偉琪建功，劉家傑轟入三分，反超前2分。最後半分鐘風起雲湧，晉裕何俊杰扳平比分，但好戲在後頭，邱廣華最後一秒籃下「絕殺」得手，助建龍險勝78：76，下場對衞冕的南華。

張馳岳全場12投6中，取得16分4籃板3偷波，苦等9個月終於開季，他滿意表現：「我每日練6小時就為今日，自己表現還可以，最重要是球隊一開始落後，也沒有放棄stick together，一分分追回來，贏球是大家功勞。」張馳岳關鍵時刻連連建功，也正確執行最後一擊，造就隊友絕殺，他笑說形勢「愈緊張愈興奮」，還透露終極目標：「我要做甲一無人mark（防守）到的球員。」黃偉琪取得14分，劉家傑貢獻13分，邱廣華有11分進帳。晉裕方面，蘇志樂攻入全場最高的20分。