愛倫韋特：袋鼠兵可旗開得勝

澳洲在其女子世盃首戰，無疑希望可於主場出擊之下旗開得勝，但我認為她們將遇到不少阻力。

澳洲陣中的星級球員是效力車路士的森卡爾。作為為世界上其中一位最佳射手，她多才多藝，既有一流的頂上功夫，走位亦十分靈活，而且左右腳都有能力取得入球，同時也擅於走到守衛身後，令對方防不勝防。我預期她將會令主隊球迷看得如痴如醉。

除了森卡爾，效力阿仙奴的卡特琳芙特也可提供入球威脅，而效力曼城的瑪莉科娜天才橫溢，毫無疑問是今屆賽事其中一位新星，故大家需要留意。

袋鼠兵的左右二閘球員卡賓達及卡芝莉同樣實力雄厚，攻守兼備，所以我視她們為一支攻守相當平衡的球隊，有可能躋身到賽事的較後階段。

不過，我相信愛爾蘭將會為澳洲帶來很多問題，原因是她們陣中亦有一些球員征戰英格蘭頂級聯賽，戰鬥力有保證。

隊長麥卡比今季於阿仙奴表現出色，攻入很多入球及交出多個助攻，而她亦可以出任多個位置。我認為，如果她發揮得好的話，愛爾蘭亦會交出好表現。

我希望愛爾蘭能夠有精彩的演出，我肯定現場亦有很多球迷入場支持她們，所以現場氣氛將會相當熾熱，但我相信澳洲有主場之利，最終將可旗開得勝，全取3分。