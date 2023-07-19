巴拿莫域執教首仗　香港東方大勝漢友25分

周三（19日）男子高級組銀牌尾場，由冠軍大熱香港東方鬥漢友。東方挾ABL冠軍回歸，又有名帥巴拿莫域加持，勢不可擋，在麥洛連和基拔合力攻入41分下，以78：53大勝對手，旗開得勝。

東方身高冠絕甲一，正選派出「雙塔」麥洛連和卜聿揚，配搭前鋒基拔和徐遠成，只有後衞韋思庭不及1米9。漢友早段有馬嘉聰攻入5分，然後就沒有然後了，籃下被徹底攻陷，落後5：21。東方換入小將累積經驗，漢友趁機追分，蔡駿賢、鄺錦昌和殷兆俊打出11：2的攻勢，「藍軍」不得不換回基拔止血，領先36：23回更衣室。

漢友乘勢而上，黃裕杰和黃鉻德追成個位數，但始終難敵東方巨人陣，麥洛連、卜聿揚和徐遠成予取予求，重新拉開57：40。勝負已無懸念，但東方教練巴拿莫域未有手軟，在場邊鞭策球員，進一步擴大分差，以78：53大勝對手，將於8月8日對南華和建龍飛馬的勝方。

麥洛連全場13投10中，取得22分19籃板，基拔13投9中，同樣錄得「雙雙」19分11籃板。漢友方面，蔡駿賢、殷兆俊和朱浩雯均有8分進帳。