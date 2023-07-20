銀牌籃球　永倫新外援聯手泰那鬥康仁福建

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本地男籃高級組銀牌賽周四（20日）於灣仔修頓場館上演激戰，「黃金戰士」永倫火併康仁福建。上季第4的永倫今季「大換血」，請來美籍外援前鋒查雲希爾，頂替已退役的內線主力賀斯福，多達10名新兵將於銀牌賽登場，值得期待。

永倫上季聯賽奪得第4名，銀牌則以季軍完成。今季核心球員泰那留效，周迎堅亦將以43歲之齡續戰甲一，至於潘志豪和賀斯福退役，另有蔡龍德、黃子謙、梁民熊等多名球員離隊，球隊新季吸納多達10名新兵，另由霍嘉銘擔任新教練，將以全新面貌示人。

身高2米03的永倫新外援查雲希爾有望今場首度披甲，加上新加盟的射手韓天次、何倚富等注入火力，能否與泰那產生良好化學作用，成為焦點。值得一提的是，永倫舊將蔡龍德和黃子謙齊齊轉投康仁福建，前者為福建加強內線力量，後者則在徐遠征離隊後，擔任進攻主力，二人倒戈上陣，亦是焦點之一。

康仁福建今季陣容比上季完整，新兵蔡龍德、黃顡鋠、譚子健鞏固內線，鄭錦興、黃律堯和林羽繼續以經驗帶領球隊，至於新晉後衞楊瑞鴻表現亦更穩定，球隊新季有望走得更遠。 控衞黃律堯早前因膝傷避戰三人賽，他透露今場將會復出，相當期待新球季展開：「球隊現時氣氛好好，今季我們內線深度足夠，大家都準備好比賽。球隊正建立屬於康仁福建的攻守系統，希望今年衝擊4強！」永倫早前於康文盃壯年星級組決賽不敵康仁福建，不過前者未有派出泰那和新外援，兩軍再度碰頭，大戰可期。

香港籃球銀牌賽 (男子高級組) 周四賽程

地點：灣仔修頓室內場館

7:00PM 永倫 Vs 康仁福建

8:40PM 崇德飛鷹 Vs 南青

門票：正價60元，長者及學生優惠票：40元