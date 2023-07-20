銀牌籃球　崇德飛鷹南青新陣互撼

今晚（20日）男子高級組銀牌尾場，由崇德飛鷹對南青。兩隊休季大換血，均有大批新兵，但飛鷹有得分保證奧斯汀，相比全華班的南青，被看高一線，只要順利獲勝即可挑戰「綠軍」滿貫。

飛鷹步入重建階段，由呂楚威接掌帥印。這個綽號「Killer」的飛鷹名宿，是香港第二個登陸CBA的球員，於2017至19年擔任滿貫主帥，奪得亞軍。球員方面，主力奧斯汀、呂銘彥、胡兆智、李東坤和麥嘉榮留效，楊文綱和張國銓加盟鞏固內線，其餘新兵主要來自晉裕和甲二。

這支老牌球隊上季排名第6，今季陣容略顯青澀，為培養默契，早於今年2月開操，與不同球隊對練，連日前八號風球也無阻他們準備新季。飛鷹首場對手，同樣為中游球隊南青，只要把握機會取勝，下場即可越級挑戰滿貫，且看威sir有沒有機會倒戈舊東家。

南青同樣大換血，只有蕭俊傑、關雋陶、潘正熙、石銘謙和吳家麒留效，何倚楊回巢，並羅致8個新人，包括司徒偉傑、蔡鴻興和林凱光。「死神」司徒偉傑與飛鷹上季鬧出欠薪風波，整季未有上陣，為這場倒戈戰增添火藥味。

由於外援麥洛連、雙槍蘇柏軒和鄭凱安相繼離隊，全華班的南青火力恐怕下降，關鍵在於新人發揮，經驗豐富的老將，如吳家麒、司徒偉傑、林凱光等亦要扛起重任，以老帶新。