上季英超跌出前4嘅利物浦，今季中場大執位後首度出擊，周四(20日)凌晨熱身賽作客卡爾斯魯厄，2位新兵蘇保斯拉爾同阿歷斯麥亞里士打首度上陣，最終利物浦靠一條鋒線大發神威，補時階段連入2球反勝4比2。「紅軍」領隊高普賽後暗示隊長佐敦軒達臣，將會轉投沙特阿拉伯嘅伊蒂法克。

利物浦重整中場線後，今仗繼續安排阿歷山大阿諾特踢中場，拍住新加盟嘅匈牙利國腳蘇保斯拉爾，開波3分鐘利物浦打開紀錄，穆罕默德沙拿同達雲紐尼斯禁區內互傳，改着9號嘅達雲紐尼斯近門射入。卡爾斯魯厄39分鐘藉罰球攻勢，由史甸度轟入世界波追成平手。

半場期間利物浦換晒11個球員，阿根廷新兵阿歷斯麥亞里士打亦處子上陣，不過主隊喺50分鐘再入靚波領先；「紅軍」尾段急起直追，加普接應迪亞高祖達頭槌二傳射成2比2，迪亞高祖達再喺補時階段爆發連入2球，埋齋一球係由阿歷斯麥亞里士打前場搶斷後助攻，一眾攻擊球員似乎已經上力。

蘇保斯拉爾首次為利物浦披甲後表示：「今場對我同我屋企人都係非常光榮嘅時刻，我每一日都非常努力練習，希望喺比賽會有好表現。我喺利物浦適應得好好，每個隊友都好歡迎我，領隊亦係德國人，我對佢嘅風格非常熟悉，所以一齊都進展得好順利。」

利物浦有新兵登場，同樣有舊人準備離開，佐敦軒達臣今場並冇上陣，據報佢已同伊蒂法克達成轉會協議，利物浦會得到1,200萬鎊(約1.21億港元)轉會費，高普賽後亦暗示：「暫時未有落實決定，所有決定都係由我做出，當然我會同球員有共識先做，今次佐敦軒達臣都係一樣。」